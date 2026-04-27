Bruno Fernandes: “Non ci saremmo aspettati di essere terzi quando è arrivato Carrick”

27/04/2026 | 11:32:28

Il capitano del Manchester United Bruno Fernandes ha parlato del momento dei Red Devils in una intervista concessa alla BBC: “Quando è arrivato Michael, non avremmo mai immaginato che a questo punto della stagione saremmo stati terzi. Il modo in cui prepara le gare e parla con noi dimostra che non è solo un vice, ma qualcuno pronto per un ruolo più importante”.

Foto: Instagram Manchester United