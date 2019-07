Bruno Fernandes: “Mi piacerebbe giocare in Inghilterra”. C’è il pressing del Manchester United

Bruno Fernandes apre alla Premier League. Il centrocampista portoghese dello Sporting, intercettato dai media lusitani all’aeroporto con la squadra in partenza per New York, si è espresso su un possibile addio, con il Manchester United in forte pressing sull’ex Sampdoria e Udinese: “Sarà il mio ultimo anno allo Sporting? Non lo so, spetta al mister decidere. Mi piacerebbe giocare in Inghilterra, ma ora non ci penso. In questa stagione? Succederà quando lo vorrà il club, non spetta a me”.

Foto Correio da Manha