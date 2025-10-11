Bruno Fernandes: “Mi piace godermi il momento. Arabia? Non è qualcosa di cui ho parlato finora”

11/10/2025 | 17:55:04

Il capitano del Manchester United, Bruno Fernandes, ha parlato a The Sporting News del suo periodo allo United e del suo futuro. Queste le sue parole:

“Sono felice qui. Altrimenti non sarei rimasto. Mi piace godermi il momento. Non so se giocherò per il Portogallo domani, e ancora meno se giocherò fuori Manchester tra un anno. Non è qualcosa che mi preoccupa. Un possibile approdo in Arabia? È uno scenario impossibile da immaginare, perché non è qualcosa di cui ho parlato finora”.

Foto: Instagram Manchester United