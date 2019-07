Bruno Fernandes, lo United si può spingere oltre i 60 milioni

Il Manchester United vuole chiudere a stretto giro di posta l’operazione Bruno Fernandes. E’ lui da settimane il rinforzo per il centrocampo chiesto da Solskjaer, un profilo di qualità e quantità per la mediana, reduce da una grandissima stagione con lo Sporting. Sulle tracce dell’ex Samp c’erano diverse big (incluse City e Liverpool), ma da giorni lo United ha guadagnato la pole e conta di mantenerla. Al punto che i Red Devils, come conferma l’Independent, sono pronti a sfondare il muro dei 55-60 milioni per avvicinarsi alle richieste dello Sporting e regalarsi un importante innesto.

Foto: maisfuteboliol