Bruno Fernandes: “Lo spogliatoio è unito. Qualcuno mette in giro voci false”

È la vigilia della partita di Champions League fra Atletico Madrid e Manchester United e il centrocampista portoghese Bruno Fernandes ha presentato in conferenza stampa l’incontro con gli spagnoli: “La squadra ha giocato bene anche nelle partite che non abbiamo vinto. Quando vinci le partite, ti senti più sicuro. Dobbiamo giocare bene dal primo all’ultimo minuto, con fiducia nei nostri mezzi. In questo modo possiamo vincere la partita“.

Ultimamente sono girate voci negative sullo spogliatoio dello United, ritenuto poco coeso, ma Fernandes non la pensa così: “Non so nulla a riguardo. Ho rivisto le immagini del gol di Maguire. Tutti esultiamo insieme, Pogba ha corso con lui, io gli ho detto che finalmente ha segnato un gol con quella “grossa testa” che si ritrova. Onestamente penso che ci sia solo qualcuno che cerca di rovinare il nostro ambiente. Quando si parla di questo club, lo voci fanno il giro del mondo. Per noi queste voci non significano nulla“.

Foto: Twitter Fernandes