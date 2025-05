Bruno Fernandes: “Il dribbling di Maguire sul primo gol? Nessuno se lo aspettava, nemmeno gli avversari”

02/05/2025 | 14:00:09

Harry Maguire è stato decisivo per sbloccare la gara del Manchester United in casa dell’Athletic Club: sugli sviluppi di un calcio di punizione, il difensore inglese è rimasto in zona d’attacco, si è avventurato in una serie di finte. Ai microfoni di TNT Sports, il centrocampista dei Red Devils, Bruno Fernades, ne ha così parlato: “Nessuno se lo aspettava, nemmeno gli avversari. Harry è un’ottima ala”.

Foto: Instagram Maguire