Bruno Fernandes: “Ho imparato a calciare i rigori osservando Quagliarella”

Bruno Fernandes potrebbe essere considerato il miglior rigorista della storia del Manchester United. Il centrocampista portoghese ne ha trasformati ben 36 da quando veste la maglia dei Red Devils, più dei vari Ruud van Nistelrooy (28), Wayne Rooney (27) e Cristiano Ronaldo (21) . Un’abilità che, stando a quanto raccontato dal calciatore ai canali ufficiali del club, avrebbe affinato proprio nel suo periodo vissuto in Italia, con la maglia blucerchiata della Sampdoria: “Molti rigoristi hanno un lato fisso e tirano lì. Scelgono prima un lato, calciano di potenza in quella direzione e continuano a segnare. Questo l’ho imparato da Fabio Quagliarella nel periodo in cui ero alla Sampdoria. Lui guardava sempre il portiere, aveva una rincorsa veloce ed un tiro molto potente. Ma cercava sempre di capire i movimenti del portiere e tutto ciò l’ho preso da lui perché voglio sempre migliorare e imparare dai migliori”.

Foto: Instagram Manchester United