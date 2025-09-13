Bruno Fernandes: “Guidolin ha cambiato la mia carriera all’Udinese, mi ha fatto riflettere su ciò che dovevo fare”

13/09/2025 | 11:45:25

Intervistato dalla BBC, Bruno Fernandes è tornato a parlare del suo passato prima del Manchester United, ricordando anche gli anni all’Udinese: “Penso che Francesco Guidolin sia stato quello che ha cambiato la mia carriera all’Udinese, perché è stato un altro che mi ha fatto giocare. Mi ha fatto riflettere su tutto quello che dovevo fare. Mi ha fatto capire che per arrivare ai massimi livelli bisogna soffrire. I miei genitori, quando ero piccolo, non mi hanno mai lasciato pensare che non sarei stato in grado di fare qualcosa. E allo stesso tempo, mi hanno sempre tenuto con i piedi per terra, tipo, non pensare troppo in alto e mai troppo in basso. Quindi, metti un limite, metti i tuoi sogni al di sopra di quello, e poi vai avanti”.

Foto: Instagram Manchester United