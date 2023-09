Bruno Fernandes: “Grande passaggio di Evans. Sono molto felice per la vittoria”

Il Manchester United torna a vincere in Premier League, e lo fa battendo il Burnley in trasferta per 1-0. Queste le parole di Bruno Fernandes ai microfoni di TNT Sport, con il portoghese che ha deciso il match: “Evans? È stato un grande passaggio, so che ha grandi qualità per giocare la palla da dietro, stavo aspettando questo suggerimento. Non era facile entrare nella linea difensiva, ma mi ha dato una gran palla. Sono davvero felice per la vittoria“.

Foto: Twitter Bruno Fernandes