Bruno Fernandes: “Gol in rovesciata? Ormai siamo abituati a vedere queste cose da Cristiano”

Intervenuto ai microfoni di RTP3, il centrocampista della Nazionale portoghese e del Manchester United, Bruno Fernandes, ha così parlato del gol in rovesciata di Cristiano Ronaldo: “Tutti i gol sono stati belli, ma un gol di rovesciata è più speciale, meno comune, per via della condizione atletica necessaria per arrivare a quel livello, ma ormai siamo abituati a vedere queste cose da Cristiano”.

Foto: Instagram Portogallo