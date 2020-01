Bruno Fernandes: “Futuro al Tottenham? Voglio migliorare ancora con lo Sporting, vedremo a fine campionato”

Bruno Fernandes, centrocampista dello Sporting, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo futuro ai microfoni di O Jogo: “Il mio desiderio per il 2020 è di continuare ad essere felice di fare ciò che amo di più, ossia giocare e farlo dove mi sento bene, dove mi sento a casa e dove si trova la mia famiglia. Indipendentemente dal fatto che sia qui o altrove, l’importante è continuare a migliorare i miei numeri. Futuro al Tottenham? Per ora i miei pensieri sono di migliorare questi numeri, fare più gol e assist possibili in modo che io possa aiutare lo Sporting a raggiungere i suoi obiettivi. Vedremo a fine campionato cosa succederà”.