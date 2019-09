Bruno Fernandes furioso: “Gioco con gente che non vuole stare qui, è assurdo. Stanno un anno, prendono soldi e se ne vanno”

Lo Sporting Lisbona è in un momento complicato della sua stagione: è ottavo nel campionato portoghese e non vince addirittura dal 25 agosto. La frustrazione per la mancanza dei risultati è evidente nei tifosi ma anche nei giocatori stessi, con il capitano Bruno Fernandes che ultimamente la sta simboleggiando alla perfezione. Prima è stato espulso nella sfida di due settimane fa contro il Boavista ed è stato ripreso mentre distruggeva a calci due porte nella zona degli spogliatoi, poi nella notte la tv lusitana CMTV ha pubblicato un messaggio audio in cui un furioso Fernandes ha parlato senza indorare alcuna pillola del comportamento di suoi alcuni compagni di squadra: “Meglio che non dica niente. Onestamente preferirei non commentare affatto. Non posso sopportare l’atteggiamento di alcuni giocatori. Non dovrebbe proprio esistere. Ci sono giocatori che non hanno carattere, qui. Non vogliono essere qui, non vogliono giocare. E se non vogliono stare qui, che se ne andassero! Che dicano di non voler giocare. Stanno qui un anno a prendere soli e poi se ne vanno. Che atteggiamento sarebbe?“.

Foto: Correio da Manha