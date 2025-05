Bruno Fernandes: “E’ una finale fondamentale, non solo per il trofeo in palio. Vale più di una stagione”

20/05/2025 | 20:56:03

Bruno Fernandes, capitano del Manchester United, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della finale di Europa League.

Queste le sue parole: “Sono molto orgoglioso di essere il capitano del Manchester United, ma è anche una grande responsabilità. Da bambino sogni di vincere trofei, e alzare la coppa con lo United sarebbe qualcosa di incredibile. C’è sempre qualcosa che puoi fare per aiutare i compagni: dobbiamo concentrarci su come contribuire tutti insieme per aiutare la squadra a uscire dalla situazione in cui ci trovavamo. In Premier League le cose non sono andate come volevamo, ma in Europa League abbiamo fatto un grande percorso. Ora servono cuore e grinta: in partite come queste, sono fondamentali. Ogni partita è importante, ma questa lo è ancora di più perché porta alla prossima. L’anno scorso ho avuto l’onore di alzare al cielo la Carabao Cup, e mi piacerebbe tantissimo ripetermi con l’Europa League. E’ una finale fondamentale, non mette in palio solo un trofeo, come sapete. Ma vale più di una stagione perché partecipare alla prossima Champions cambia tantissimo”

Foto: Instagram Bruno Fernandes