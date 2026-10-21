Bruno Fernandes: “È un momento molto difficile per noi. Dobbiamo guardare al futuro per creare qualcosa nel presente”

21/10/2026 | 22:20:43

Il capitano del Manchester United, Bruno Fernandes, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole al termine della partita persa contro il Como:

“È un momento molto difficile per noi. Non stiamo ottenendo i risultati che vogliamo. Non riusciamo ad uscirne e dobbiamo fare qualcosa per farlo. A nessuno piace uscire dal campo, specialmente con quel risultato. È stata una partita difficile per noi, era impossibile tenere la palla, loro sono stati coraggiosi nel pressing mentre noi non l’abbiamo mai fatto. Tutti devono capire che non siamo più nel passato e dobbiamo guardare al futuro per creare qualcosa nel presente”.

Foto: Instagram United