Bruno Fernandes: “Cristiano non voleva reagire così. Sa di aver commesso un errore, ma momenti del genere capitano”

15/11/2025 | 17:20:31

Il vicecapitano della Nazionale portoghese, Bruno Fernandes, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Armenia. Queste le sue parole:

“L’obiettivo del Portogallo è vincere, a prescindere dall’avversario. Puntiamo sempre a vincere. Il sogno di diventare campioni del mondo non svanisce mai, ma per realizzarlo dobbiamo vincere ogni partita che ci aspetta. In questo momento la cosa più importante è battere l’Armenia. L’Armenia? Sono una squadra con un’elevata velocità d’attacco, un centrocampo forte e aggressivo. Sappiamo le difficoltà che possono creare. Ma la cosa principale è imporre il nostro gioco e sfruttare i nostri punti di forza. L’espulsione di Ronaldo? È stato solo un momento calcistico. Cristiano non voleva reagire così, e questo è costato caro alla squadra. Sa di aver commesso un errore, ma momenti del genere capitano”.

Foto: Instagram Portogallo