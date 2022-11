Bruno Fernandes: “Cristiano ama essere criticato, così si esprime al meglio”

Bruno Fernandes è intervenuto in conferenza stampa parlando di Cristiano Ronaldo e del rapporto del fenomeno portoghese con le critiche, essendo uno dei calciatori più discussi dell’ultimo periodo, sia in positivo che in negativo. Queste le parole del giocatore ex Udinese su Cr7: “Cristiano ama essere criticato. Quando riceve critiche lui riesce ad esprimersi al meglio, basta vedere il match contro il Ghana”. Queste le dichiarazioni di Bruno a difesa di Cristiano.

Foto: Twitter Bruno Fernandes