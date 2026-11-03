Bruno Fernandes: “Avevamo bisogno di portare lo stadio dalla nostra parte. Il gol? Ho tirato più forte che potevo”

03/11/2026 | 23:52:49

Le parole di Bruno Fernandes a Sky: “Avevamo bisogno di un gol che facesse venire lo stadio con noi e ovviamente la pressione di tirare il rigore per me è sempre la stessa. È un momento importante in cui sei tu contro il portiere e nessun altro può fare qualcosa per te. Quindi sono stato fortunato che Cristante sia entrato in area troppo presto e mi abbia dato l’opportunità di tirarlo di nuovo. Poi sul secondo rigore non ci ho pensato due volte. Ho scelto un punto nella mia testa e ho tirato più forte che potevo”.

Foto: Instagram Manchester United