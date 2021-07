Bruno Fernandes: “All’Europeo potevo dare di più ma non ci sono riuscito. L’Italia ha vinto con merito”

Bruno Fernandes, centrocampista del Portogallo e del Manchester United, ha parlato del deludente Europeo della sua Nazionale, e anche dal punto di vista personale ha ammesso le sue difficoltà.

Queste le sue parole: “L’Europeo? Facciamo valutazioni in generale. Io faccio le mie e so quello che potevo fare. Sono onesto, avrei potuto dare di più, ho le qualità per dare di più ma non è stato possibile. Non ci sono riuscito ma ho dato tutto in termini di impegno. Per me giocare per la Nazionale è un grande orgoglio e darò sempre il massimo. Ci sarebbe piaciuto difendere il titolo fino in fondo, ma non siamo stati bravi. L’Italia ha vinto con merito, ha dimostrato di essere la migliore squadra a questi Europei, in forma, con un ottimo gioco e ha ottenuto un giusto successo”.

Foto: Instagram personale