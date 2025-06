Bruno Fernandes: “Al Hilal? Non ho bisogno di soldi. Voglio e posso ancora giocare ai massimi livelli”

03/06/2025 | 20:23:34

Intervenuto in conferenza stampa dal ritiro del Portogallo, il centrocampista del Manchester United, Bruno Fernandes, ha così parlato del suo futuro, soffermandosi in particolar modo sull’offerta ricevuta da parte dell’Al Hilal: “C’era un’opportunità. Il presidente mi ha chiamato e mi ha chiesto se volevo andare lì. Mi stavano aspettando. Ho parlato con l’allenatore Amorim. Mi ha chiesto di non andare. Il Manchester United non voleva vendermi. Non hanno bisogno di soldi. Se avessi voluto andarmene, ci avrebbero pensato loro.”

Poi ha proseguito: “L’Al Hilal è stato molto gentile. Hanno parlato con il mio agente. Poi ho parlato con mia moglie. Mi ha chiesto: cosa vuoi fare? Appoggia sempre le mie decisioni. Sarebbe stato facile trasferirmi lì. Conosco molto bene i giocatori portoghesi lì. Ma voglio giocare ai massimi livelli e competere per titoli importanti. Posso farlo, e lo voglio ancora. Sono molto appassionato di calcio