Bruno Fernandes sul rigore concesso a Rashford: “Aveva bisogno di segnare”

Le recenti dichiarazioni di Bruno Fernandes nella conferenza stampa pre Champions, hanno gettato luce sulla generosità e sulla leadership che caratterizzano il suo ruolo chiave nel Manchester United. Il centrocampista portoghese ha rivelato di aver lasciato tirare il rigore in campionato a Marcus Rashford non solo per favorire il compagno di squadra, ma anche perché sentiva che l’ambiente aveva bisogno di una scossa da parte dell’attaccante inglese. Le parole di Bruno:

“Rigore concesso a Rashford? Sentivo che aveva il bisogno di segnare, per lui e per l’ambiente. Gli attaccanti devono aiutarsi a vicenda”.

La decisione di Fernandes è un esempio tangibile di leadership (come sottolineato anche da Ten Hag), poiché ha dimostrato di mettere gli interessi della squadra al di sopra di quelli personali. La sua generosità nei confronti di Rashford ha contribuito non solo a rafforzare il legame tra i due giocatori ma anche a trasmettere un messaggio di solidarietà all’intero gruppo.

Foto: Bruno Fernandes Twitter personale