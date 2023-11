Bruno Fernades: “Sono felice a Manchester, non mi interessano le voci di mercato”

Bruno Fernandes è entrato nel mirino dei club della Saudi Pro League da qualche settimana, tuttavia il centrocampista portoghese non si è fatto influenzare e continuare a pensare ai propri impegni con il Manchester United. Intervenuto in conferenza stampa dal ritiro della nazionale portoghese, il centrocampista del Manchester United ha così parlato dei rumors. “Non guardo le voci di mercato e non presto nemmeno loro attenzione. Oggi è molto facile diffondere voci sulla stampa. Preferisco concentrarmi sui miei obiettivi. Sono felice dove sono – ha rimarcato Fernandes -. A Manchester l’inizio di stagione non è stato dei migliori, ma sono contento. Sono una persona che pensa molto a breve termine, partita dopo partita, settimana dopo settimana… Grazie a Dio ho la possibilità di giocare ogni tre giorni. Quindi la mia attenzione non può allontanarsi dalle partite”.

Foto: Instagram Bruno Fernades