Bruno Fernades: “Futuro? Resto, a meno che lo United non voglia fare cassa con me”

22/05/2025 | 13:30:22

Intervenuto in mixed zone al termine della finale persa contro il Tottenham, il centrocampista del Manchester United, Bruno Fernandes, ha così parlato del suo futuro: “Il mio punto di vista non è mai stato quello finanziario. Se volessi puntare su quello, avrò sempre la possibilità di farlo, ma non è questo il punto. Quello che voglio è vincere trofei ed essere coinvolto nelle migliori competizioni. Ho sempre detto che sarei rimasto qui finché il club non mi avesse detto che era ora di andare”.

Poi ancora: “Il giorno in cui la società pensa che io sia troppo o che sia il momento di separarsi, il calcio è così, non si sa mai. Ma l’ho sempre detto e mantengo la parola data allo stesso modo. Se il club pensa che sia arrivato il momento di separarsi perché vuole fare cassa o altro, allora è così, e il calcio a volte è così”.

Foto: Instagram Manchester United