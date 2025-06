Bruno Fernades esalta Cristiano Ronaldo: “Per lui l’età è solo un numero”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il centrocampista del Manchester United e della Nazionale portoghese, Bruno Fernandes, ha così parlato del connazionale, Cristiano Ronaldo: “L’età per noi è solo un numero. Cristiano ha mostrato ovunque di essere un giocatore pazzesco. Continua a fare gol e a fare le sue cose, sarà difficile fermarlo. Quando hai un giocatore così, entri in campo con la consapevolezza di poter segnare in ogni momento del match”.

Foto:

Foto: Instagram Cristiano Ronaldo