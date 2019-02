Bruno Alves: “Vicino alla Juve a gennaio, ma sono rimasto a Parma perché…”

Bruno Alves, difensore e capitano del Parma, ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Gazzetta di Parma: “E’ normale avere alti e bassi in una stagione lunga e difficile come quella di A, ma dobbiamo avere la personalità di uscirne. Siamo gli stessi giocatori e resteremo noi stessi con la nostra mentalità. Posso solo ringraziare D’Aversa, mi ha fatto diventare un difensore più forte a 36 anni e sta facendo giocare la squadra a livelli altissimi. La Juve? Ci sono andato vicino a gennaio, ma ora è una cosa chiusa. Sono rimasto qui perché a Parma sto bene e ora ho firmato fino al 2020. Sono gratificato perché ho visto che è stato apprezzato quanto fatto qui in sei mesi. A 37 anni è comunque bello essere accostati ad una big come la Juve”.

Foto: Twitter ufficiale Parma