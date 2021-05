Bruno Alves saluta il Parma: “Molto più di una società di calcio. Ho dato tutto a questa città”

Bruno Alves ha salutato con un lungo post su Instagram il Parma, ecco il messaggio lasciato ai tifosi ducali: “Grazie Parma, eri molto più di una società di calcio, più che calcio eri dedizione e passione. Dopo tre anni di pura dedizione, in cui ho lasciato la mia famiglia in Portogallo per dedicare tutto il mio impegno e la mia concentrazione a questo club e a questa città, è ora di salutare ed essere grati per questa opportunità. Nuove possibilità e progetti arriveranno in futuro”.

Foto: Twitter Parma