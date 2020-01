Bruno Alves: “Possiamo battere ancora la Roma. Kulusevski? A me ricorda Figo”

Quattro giorni di fuoco per il Parma di Roberto D’Aversa. La squadra emiliana affronterà questa sera la Roma, negli ottavi di Coppa Italia, prima di andare domenica 19 gennaio a sfidare la Juventus in campionato. Bruno Alves, difensore e capitano del club, ha parlato di questi impegni al Corriere dello Sport: “Dobbiamo credere di poter battere ancora la Roma. Tutte le partite iniziano sullo 0-0, abbiamo fiducia in noi stessi e vogliamo dimostrare quanto siamo forti“.

Obiettivi Parma

“Il girone di andata è stato positivo. In un paio di partite avremmo potuto anche fare meglio, ma il calcio è imprevedibile. Obiettivi? Per ora pensiamo a salvarci, quando saremo matematicamente al sicuro ci concentreremo su un traguardo più ambizioso”.

Kulusevski

“Abbina qualità tecniche e fisiche. Corre 14 km a partita, ma non perde mai d’intensità. Lo paragono a Figo o Quaresma, ovvero a una tipica ala portoghese perché è creativo e capace di giocate determinanti. Ha la capacità di adattarsi a una grande squadra”.

Futuro

“Non so quanti anni giocherò ancora, ma per ora sto bene. Voglio aiutare il Parma a raggiungere gli obiettivi, mi concentro sul lavoro e vivo il presente, senza pensare al futuro”.

Foto: Twitter Parma