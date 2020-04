Bruno Alves: “In estate Conceiçao ha provato a convincermi ad andare al Porto”

A trentotto anni, Bruno Alves è ancora un centrale di grande affidabilità e molto stimato. A confermarlo nuovamente, lo stesso difensore portoghese del Parma che, intervistato da FC Porto em Casa, rubrica ufficiale del Porto – club in cui ha militato fra il 2005 e il 2010 – ha svelato un retroscena estivo: “Conceiçao? Gli mando un grande abbraccio, ci siamo visti in estate, ha una bella famiglia ed è una persona molto vera e onesta. Ha provato a portarmi al Porto, gli mando un grande abbraccio e tifo per lui.”

Foto: profilo Twitter ufficiale Parma Calcio