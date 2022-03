Bruno Alves: “Il Portogallo si affida a CR7, sarà decisivo. Le assenze in difesa? Abbiamo sostituti all’altezza”

Intervistato da Rádio Renascença, il difensore Bruno Alves ha parlato della condizione di Cristiano Ronaldo nel giorno in cui il suo Portogallo scenderà in campo contro la Turchia per la prima partita dei playoff mondiali: “Mi sembra che stia bene, non possiamo giudicarlo dal rendimento al Manchester United, perché tutta la squadra non sta facendo benissimo. Lui potrebbe fare di più ma resta un giocatore forte, fisicamente e mentalmente. È un calciatore competitivo, continua a essere il migliore. Abbiamo grandi speranze, ci affidiamo a lui e crediamo che darà il meglio di sé, come sempre. In Nazionale servirà anche qualcuno che lo supporti”.

Sulle assenze nella difesa portoghese: “Pepe e Ruben Dias hanno costruito un’intesa solida e sono giocatori molto importanti. Però abbiamo altri difensori centrali che possono ricoprire quel ruolo e fare bene: è il caso di José Fonte, che è molto abituato questo tipo di partite”.

Bruno Alves lancia anche un messaggio alla Nazionale: “Lascio un messaggio di energia positiva, tutti credono nella Nazionale. Crediamo nei nostri giocatori, nel nostro pubblico, nella nostra squadra e penso che il Portogallo farà una buona partita”.

Foto: Twitter Parma