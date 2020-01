Bruno Alves: “Contento del rinnovo, Parma è una seconda casa per me. D’Aversa sa come farci rendere al top”

Bruno Alves ha rinnovato il proprio contratto con il Parma sino al 2021. Il difensore, classe 1981, ha parlato con orgoglio della firma, affermandosi pronto per le sfide future: “Sono molto contento, qui a Parma mi sono sempre trovato bene, mi sento come se fossi a casa, sono felice quando gioco. Contento del rinnovo. La cosa più importante è regalare la mia esperienza alla squadra, per crescere giorno dopo giorno“.

Il Parma di D’Aversa

“D’Aversa mi aiuta a giocare meglio, mi capisce come giocatore e rispetta il mio modo di giocare. Sa cosa posso dare in campo in base alla mia esperienza, e questo è importante per me ma anche per tutti quei calciatori che stanno crescendo con lui e con il suo modo di fare calcio”.

