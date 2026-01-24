Brugman come Izzo: un’altra sorpresa, un altro ritorno

24/01/2026 | 11:40:49

Gaston Brugman al Pescara come Armando Izzo all’Avellino: un’altra sorpresa, un altro ritorno. Due giorni fa vi abbiamo svelato la trattativa in stato avanzato per il centrocampista uruguaiano attualmente svincolato e che era già stato grande protagonista con il club abruzzese. Storia di giovedì sera, assolutamente confermata al punto che all’inizio della prossima settimana (tra lunedì sera e martedì) Brugman sarà in Abruzzo per mettersi a disposizione di Gorgone. Anche l’allenatore ieri in conferenza ha manifestato il suo entusiasmo, confermando l’arrivo imminente del centrocampista. L’impegno sarà fino al prossimo giugno con opzione che permetterà a Brugman di prolungare il contratto in caso di salvezza del Pescara.

Foto: X Pescara