Brugman al Pescara: è fatta. Lunedì l’arrivo in città

23/01/2026 | 13:25:04

Gaston Brugman torna al Pescara: non ci sono dubbi rispetto all’esclusiva di ieri sera, ringraziamo chi l’ha ripresa citandoci. L’operazione era già in stato molto avanzato, è stata perfezionata nelle ultimissime ore. Al punto che il centrocampista classe 1992 svincolato da poche settimane nella giornata di lunedì sarà a Pescara per unirsi al suo vecchio-nuovo club, un innesto di qualità per le ambizioni di risalita in classifica.

Foto: sito Pescara