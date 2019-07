Brugge, ufficiale il prestito di Tau dal Brighton

Tramite i propri canali ufficiali, il Brugge ha annunciato l’arrivo in prestito di Percy Tau. L’attaccante sudafricano di 25 anni, in grado di svolgere sia il ruolo di punta centrale che di esterno, arriva a titolo temporaneo dal Brighton. Questa la nota del club belga: “Percy Tau si trasferisce al Brugge. Il sudafricano è stato preso in prestito per una stagione dalla squadra della Premier League Brighton & Hove Albion”.

Foto Twitter Brugge