Brozovic passa con il rosso e non supera l’alcol test: patente ritirata

Una notte movimentata, quella tra venerdì e sabato, per Marcelo Brozovic. Secondo la ricostruzione de “La Gazzetta dello Sport”, il centrocampista a bordo della sua Rolls Royce è stato fermato per essere passato con il rosso in piazzale Cantore, una zona non troppo lontana dai Navigli. Il croato è stato sottoposto alla normale prassi dell’alcol test, superando i limiti consentiti. A Brozovic è stata anche contestata un’altra violazione per l’utilizzo di auto straniere (la sua Rolls ha la targa tedesca) e alla fine gli è stata ritirata la patente. Insomma, una vicenda poco simpatica in un momento già molto delicato per l’Inter.

Foto: Twitter Inter