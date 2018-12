Brozovic, l’agente: “È stato vicino alla Juve, ma ha deciso di restare. L’Inter è la sua famiglia”

Intervistato da JuveNews.eu, Miroslav Bicaniv, agente di Marcelo Brozovic, ha parlato del suo centrocampista in vista di Juventus-Inter, partita in programma venerdì sera: “Mi aspetto di vedere una partita di alto livello. Entrambe le squadre hanno ottimi giocatori e grandissimi allenatori. Spero di poter assistere ad una partita eccellente ricca di tanti gol”. Chi può essere il giocatore che può decidere la partita dello Juventus Stadium? “Quasi tutti sono candidati a deciderla, entrambe le squadre sono piene di stelle. Certo che spero sia Brozovic”. Perisic è stato recentemente criticato, credi che Spalletti cambierà qualcosa nella formazione nerazzurra? “Spalletti sa bene quali sono i giocatori pronti per le sue idee, vorrei che tra questi ci sia anche Perisic”. Pensi che la Juventus abbia già vinto il campionato italiano? “La Juve è molto forte, tutti i giocatori sono al massimo livello, ma non sarà facile per loro. L’Inter ha buone probabilità e prevedo che i nerazzurri potranno lottare fino all’ultima giornata”. È vero che nel 2016 Brozovic era vicino alla Juventus? C’è mai stata una trattativa? “Sì, è stato vicino al trasferimento, ma questo è normale nella vita professionale di un calciatore ma questo ormai appartiene al passato”. Brozovic ha recentemente rinnovato il contratto con l’Inter stabilendo la clausola per 60 milioni di euro. Nonostante questo, sei stato contattato da un club interessato a Marcelo? “Dopo la Coppa del Mondo c’erano molte idee per il suo futuro, ma Brozo ha detto a me e al mio compagno Nelio Lucas che gli sarebbe piaciuto rimanere all’Inter. Milano è la sua casa, l’Inter è la sua famiglia e quest’anno c’è anche la Champions League“. Brozovic spera un giorno di giocare in un campionato diverso rispetto all’italiano? “Forse un giorno, ma ora è molto felice in Italia”.

Foto: zimbio