Brozovic: “Juve? Sono le gare che più ci piacciono. Dobbiamo dimostrare chi siamo. Con Mandzukic…”

Marcelo Brozovic, centrocampista croato dell’Inter, ha parlato poco prima della gara contro la Juventus allo Stadium ai microfoni di InterTV: “Sono le gare che piacciono di più, sia a me che alla squadra. Oggi dobbiamo dimostrare chi siamo. La Juve ha già dimostrato di essere veramente forte, noi siamo cresciuti, ma dobbiamo ancora migliorare, fare come loro. Mandzukic contro noi tre croati? Non so se lui giocherà, ma in ogni caso speriamo che a vincere saremo noi”.

Foto: Inter Twitter