Brozovic: il rinnovo non era un miracolo. E il Barcellona mai in corsa

Marcelo Brozovic e l’Inter: rinnovo fino al 2026, ingaggio da circa 6 milioni più bonus a stagione. Un prolungamento annunciato e da noi raccontato nei dettagli fin da ottobre. Malgrado depistaggi e pessimismi da parte di chi all’inizio di novembre aveva garantito che “per il rinnovo di Brozovic ci vorrebbe un miracolo”. Assolutamente falso, Brozovic ha dato sempre la precedenza all’Inter, non ha mai aperto ad altri club, il Barcellona non è stato in corsa. Gli apprezzamenti della concorrenza nei riguardi del croato sono fuori discussione, quando manca la sua assenza pesa e non poco, ma gli apprezzamenti non hanno portato a un sorpasso e neanche a un tentativo di sorpasso. Al punto che, com’era chiaro da settimane e settimane, manca soltanto l’annuncio (in arrivo): altro che miracolo…

Foto: Twitter Inter