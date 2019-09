Brozovic: “Esagerato il rosso a Sanchez. Barça e Juve? Noi siamo l’Inter”

Marcelo Brozovic, centrocampista dell’Inter, ha parlato al termine della sfida vinta 3-1 in casa della Sampdoria ai microfoni di Sky Sport: “Abbiamo giocato una buona partita, da squadra. Mi è sembrato esagerato il rosso a Sanchez. L’assist per Gagliardini è stato importante come quanto fatto dal resto dei compagni nel corso della gara. Il mister ci dice cosa fare in campo, ogni giocatore sa i suoi compiti e si vede. Dobbiamo proseguire su questa strada. Barcellona e Juve? Ora pensiamo ai blaugrana: sono tra i più forti d’Europa, ma noi siamo l’Inter”.

Foto: Inter Twitter