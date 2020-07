Brocchi: “Sono qui per scrivere la storia del Monza”

Il tecnico del Monza, Cristian Brocchi, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Di seguito alcune delle sue dichiarazioni.

“Mi hanno chiamato per scrivere la storia del Monza, per me è uno stimolo in più. Non vogliamo cambiare tanto in vista della prossima stagione, la squadra è già forte. Dobbiamo intervenire solo con gente importante. Non cerchiamo big, ma giocatori in linea con il nostro modo di essere. Faremo una preparazione particolare: un primo blocco fino ad agosto, poi una pausa, poi la preparazione vera per il campionato.”