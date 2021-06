Brocchi: “Locatelli, uno dei più forti del settore giovanile. Lo feci esordire a San Siro”

Christian Brocchi conosce molto bene Manuel Locatelli. Il centrocampista del Sassuolo, che sta brillando con la Nazionale italiana, è cresciuto nella Primavera del Milan quando Brocchi era l’allenatore. In un’intervista alla Gazzetta dello Sport, l’ex tecnico del Monza ha ammesso. “Ai tempi vedevano tutti in lui un giocatore di qualità superiore, era uno dei più forti del settore giovanile. Lo feci esordire a San Siro (in Milan-Carpi, ndr) con la speranza che fosse la prima di tantissime partite. Difetto? Dovetti convincerlo a sporcarsi un po’ di più i pantaloncini. Giocava solo ed esclusivamente sulle sue qualità, sulle azioni singole. Ma non basta nel calcio di oggi. E allora l’ho aiutato a capire quanto è importante il sacrificio per la squadra. Per arrivare ad alti livelli serviva sacrificarsi un po’ di più anche senza palla tra i piedi. E lui col tempo ha alzato anche il livello agonistico oltre a quello tecnico”.

Foto: sito ufficiale Milan