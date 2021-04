Brocchi: “Dovevamo fare il 2-0. La pressione? Giusto averla”

Il tecnico del Monza, Cristian Brocchi, ha commentato in conferenza stampa il pareggio per 1-1 con il Pescara, che segue a quello di venerdì con la Virtus Entella.

Momento poco esaltate per i brianzoli che il tecnico così commenta: “Non siamo riusciti a chiudere la partita e a fare il secondo gol, quando lascia la gara in bilico può succedere qualsiasi cosa. Pirola ha sbagliato un solo pallone, peccato perché si poteva e si doveva segnare la seconda rete. Sicuramente è un periodo difficile perché non siamo nel momento migliore. A volte subentra la voglia di strafare, ti porta a soffrire un po’. Ma ci sta soffrire nell’arco dei 90′. Oggi è successo a tratti, ma fondamentalmente avevamo la partita in mano”.

Mancano i gol di Diaw?

“La speranza è quella che si possa sbloccare il prima possibile, siamo al secondo posto nelle occasioni create, ma siamo indietro in quelle sfruttate. Creiamo, ma non riusciamo a concretizzare. Siamo contenti che sia tornato Galliani, siamo dispiaciuti per non avergli regalato la vittoria”.

Sulla pressione sui risultati che non arrivano:

“E’ chiaro che sento la pressione, è giusto che sia così. Ambiamo ambizioni importanti e in questo momento i risultati stanno latitando e sta a noi reagire e rispondere sul campo alle critiche”.

Foto: Sito Monza