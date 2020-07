Brocchi: “Allenerei volentieri Ibra. Fossi nel Milan, lo terrei sicuramente”

Il tecnico del Monza, Cristian Brocchi, fresco di promozione in Serie B e di rinnovo con i brianzoli, ha parlato così di Zlatan Ibrahimovic ai microfoni di SkySport24: “Alla società piace, è un giocatore che allenerei volentieri, ma Galliani ha ribadito più volte che siamo molto lontani da lui. Se resta al Milan? Non essendo lì non lo so, ma se fossi nel Milan lo terrei sicuramente per quello che dà. Da quando è arrivato ha tolto responsibilità ad alcuni giocatori che sentivano il peso della maglia rossonera e ora stanno avendo un rendimento molto positivo”.

Foto: Calciomercato.com