Brivido Italia, 5-4 contro Israele. Doppietta Kean, due autogol, poi la decide Tonali al 91′

08/09/2025 | 22:48:32

L‘Italia con un brivido finale vince 5-4 la sfida di qualificazione alla Coppa del Mondo contro Israele, una gara pazzesca, errori su errori, autoreti, ma attacco che funziona per gli Azzurri.

Italia che rischia subito dopo 4 minuti. Da azione di corner l’Israele la sblocca clamorosamente. Mischia in area, Dimarco nel rinviare di testa si porta la palla in rete. Ma c’era un chiaro fallo su Donnarumma e la rete non viene validata. Ma al 16′ arriva il meritato vantaggio di Israele con un’azione sulla destra e un cross basso dal fondo su cui Locatelli pasticcia e la mette nella propria porta.

Israele che rischia addirittura il raddoppio, al 20′ conclusione di Solomon, para Donnarumma. Alla mezz’ora, prova la reazione Locatelli. Lo juventino scheggia la traversa in acrobazia e poi Kean si mangia un gol sul tocco di Mancini.

Ma l’attaccante della Fiorentina si riscatta al 40′. Grande lancio di Barella per Retegui che serve Kean, bravo ad accentrarsi e a beffare il portiere israeliano con un destro rasoterra. E’ 1-1. Ultimo brivido al 46′ con una punizione di Dan Biton, centrale. Para Donnarumma. Dopo la paura, l’Italia rimette in piedi la gara, è 1-1 all’intervallo con Israele.

L’Italia sembra più determinata nella ripresa, ma al primo errore l’Israele torna clamorosamente avanti. Solomon fa quello che vuole, assist per Do. Peretz che segna. Ma l’Italia reagisce in maniera impetuosa. Al 53′ immediato pareggio azzurro con Moise Kean che riporta tutto in equilibrio sul 2-2, sassata di controbalzo, il portiere non perfetto. Italia che giustamente non sta a guardare, ma attacca e trova il 3-2. Gli azzurri la ribaltano con un gran tocco di Retegui per il diagonale mancino di Politano nell’angolino al 58′. Italia per la prima volta in vantaggio.

La gara esplode, cambia Gattuso, entra Raspadori per Kean. L’attaccante ex Napoli, come di consueto, ci mette poco per timbrare il cartellino. Raspadori chiude una grande azione sull’asse Tonali-Frattesi. Sembra finita, 4-2 Italia.

Ma all’86’ clamorosa autorete di Bastoni che riapre la contesa. L’Italia trema, Israele ci crede e al minuto 89 trova il clamoroso 4-4. Azione elaborata da calcio piazzato, palla in mezzo pareggio assurdo di Israele con Peretz. I minuti di recupero sono 7. L’Italia ci crede e attacca a testa bassa, al 91′ destro innocuo di Tonali che spiazza il portiere israeliano. Italia di nuovo avanti per 5-4. Assalto finale dell’Israele, ma l’Italia riesce a difendere il vantaggio questa volta. Un successo fondamentale con gli azzurri che agganciano proprio Israele in classifica.

Foto: Instagram personale