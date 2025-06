Brito (pres. River Plate): “Mastantuono? C’è la clausola, devono pagare fino all’ultimo centesimo”

09/06/2025 | 15:45:59

“Se il giocatore vuole andarsene, se ne andrà. Pagata la clausola, non c’è molto da fare”. Le parole di Jorge Brito, presidente del River Plate, non lasciano spazio a interpretazioni in riferimento alla possibile partenza di Franco Mastantuono, che sarà con ogni probabilità un nuovo giocatore del Real Madrid: “La clausola, all’interno del contratto, dà al giocatore il diritto di andarsene altrove. Il club non può gestirla: se il giocatore decide di andarsene, fa valere la clausola”, ha detto a ESPN Argentina.

Poi ha proseguito: “Mastantuono è uno dei talenti più importanti nel Paese negli ultimi 20 o 30 anni. Dobbiamo rispettare il contratto che abbiamo, difendere gli interessi del club fino all’ultimo centesimo e cercare di trattenere il giocatore il più a lungo possibile”

Foto: Instagram Mastantuono