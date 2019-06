Brighton, ufficiale l’arrivo di Leandro Trossard dal Genk

Leandro Trossard è un nuovo giocatore del Brighton. A rendere nota la notizia è lo stesso club inglese, attraverso i propri canali ufficiali di comunicazione. L’esterno offensivo classe ’94, in arrivo dal Genk, ha collezionato 47 presenze nel campionato belga nel corso dell’ultima stagione, impreziosite da 22 reti e 11 assist.

