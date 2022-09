Brighton, il nuovo allenatore Crofts: “Orgoglioso ed emozionato. E ora facciamo punti”

Dopo l’arrivo di Potter al Chelsea, in panchina contro il Bournemouth per il Brighton sederà Andrew Crofts. Ai canali del club, il nuovo tecnico del club ha parlato delle sue emozioni e della responsabilità di guidare il club in Premier: “Sono orgoglioso ed emozionato di aver avuto l’opportunità di associarmi a questa squadra per un periodo così lungo in periodi diversi. Ma ora si tratta di ciò di cui il club ha bisogno e di ciò di cui hanno bisogno i giocatori. L’obiettivo principale è andare a Bournemouth, restare nel momento in cui è il gruppo, lottare il più duramente possibile per ottenere più punti e con quello che ho visto in questa stagione, sono in un posto così bello, tanta fiducia, puoi vedere che si stanno davvero godendo il loro calcio e non vediamo l’ora che arrivi la prossima partita”.

Foto: Logo Brighton