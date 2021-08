Brest-PSG, le formazioni ufficiali: Donnarumma in panchina

Alle 21 scenderanno in campo Brest-PSG, esordio in panchina per Gigio Donnarumma. Ecco le formazioni ufficiali:

BREST (4-2-3-1): Bizot; Pierre-Gabriel, Chardonnet, Brassier, Uronen; Belkebla, Mbock; Honorat, Faivre, Cardona; Mounié.

All. Der Zakarian.



PARIS SAINT-GERMAIN (4-3-1-2): Keylor Nvas; Hakimi, Kehrer, Kimpembe, Diallo: Gueye, Verratti, Herrera; Wijnaldum; Icardi, Mbappé. A disp. Donnarumma, Marquinhos, Di Maria, Rafinha, Danilo, Draxler, Kalimuendo, Bitu Mazala, Dina Ebimbe.

All. Pochettino.