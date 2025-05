Brescianini: “Stagione straordinaria. Possiamo fare ancora meglio”

18/05/2025 | 00:05:25

Il centrocampista dell’Atalanta, Marco Brescianini, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria in casa del Genoa.

Queste le sue parole: “Io cerco sempre di mettermi a disposizione in qualsiasi ruolo che mi chiedono di fare. L’abitudine di giocare sempre in un ruolo aiuta ma sono contento della prestazione”.

Che stagione è stata per te e per l’Atalanta? “E’ stata una stagione straordinaria soprattutto quando ti trovi l’anno prima a giocare in una realtà diversa e poi ti ritrovi in una società a giocare su più fronti. Ho imparato tanto dal mister e lo staff ma anche dai compagni. L’obiettivo è sempre migliorarsi. La considero, anche a livello personale, una stagione dove ho cercato di mettermi in mostra e farmi trovare pronto”.

Ancora una domanda sulla posizione in campo questa sera contro il Genoa.

“Per conoscere il ruolo importante giocare più partite. Sappiamo quello che ci chiede il mister e sappiamo cosa ognuno deve fare in ogni parte del campo. Non penso ci siano grosse difficoltà. L’unica cosa che deve aiutare è l’abitudine alla partita”.

Foto: Instagram Atalanta