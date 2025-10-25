Brescianini risponde a Vardy (al primo gol in Serie A): finisce 1-1 Cremonese-Atalanta
Tutto in 5 minuti. Il derby lombardo di questa sera finisce 1-1 allo stadio Zini di Cremona. Bella partita, risolta nel finale dai bei gol di Vardy e Brescianini. La prima rete di Jamie Vardy in Italia arriva al 79′; l’ex centravanti del Leicester, nonostante la grande pressione dell’Atalanta, porta in vantaggio la Cremonese allo Zini. Zerbin a tu per tu con Carnesecchi trova la grande risposta del portiere della Dea, che nulla può sulla risposta in tap-in dell’inglese. Che poi si esibisce in due capriole per esultare.
Il vantaggio dura 5 minuti. L’Atalanta si fionda in attacco. All’85’ gran sinistro di controbalzo all’angolino da parte di Marco Brescianini, che stavolta riesce a superare un super Silvestri.
Finisce 1-1, Cremonese ancora imbattuta in casa. In classifica l’Atalanta sale a 12 punti, la Cremonese a 11.
Foto: sito Cremonese