Brescianini: “Estate un po’ movimentata, ma volevo l’Atalanta. Sono felicissimo della scelta”

Intervenuto in conferenza stampa, Marco Brescianini, centrocampista della Nazionale e dell’Atalanta, ha così parlato della sua estate che lo ha portato a vestire la maglia nerazzurra: “Con Caleb Okoli anche lo scorso anno parlavamo del suo passato all’Atalanta, credo soprattutto questa estate abbia preso molti calciatori italiani e questo per me è un onore, ora devo pensare alla Nazionale ma poi voglio anche ripagare questa fiducia. Abbiamo visto tutti che realtà è diventata negli ultimi anni. La mia estate è stata un po’ più movimentata di quella di Okoli, ma è la scelta che volevo. Sono felicissimo di questa scelta. Ora però sono concentratissimo sulla Nazionale, sono focalizzato su queste due partite”.

Foto: Instagram Atalanta