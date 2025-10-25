Brescianini: “Dobbiamo ritrovare lucidità, nell’ultimo passaggio e nel tiro”

25/10/2025 | 23:27:29

Marco Brescianini, centrocampista dell’Atalanta, autore dell’1-1, ha parlato a Dazn dopo il pareggio a Cremona.

Queste le sue parole: “Puoi portare concretezza? Quest’anno siamo di più, ma le partite sono tante e ognuno deve dare il suo contributo. Bisogna credere in quello che si fa e sfruttare ogni occasione. Dobbiamo ritrovare più lucidità nell’ultimo passaggio e nel tiro e portare a casa punti”. Testa al Milan? “Dobbiamo prepararla bene, senza sentire la pressione. Il loro livello deve essere uno stimolo in più”.

Foto: sito Atalanta